Елена Кац призвала решать проблемы досуговой сферы в ВАО с учетом запросов жителей

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Мнения жителей районов ВАО по организации сферы досуга и творческого отдыха передадут для внесения в "Народную программу", которую формирует партия "Единая Россия", сообщила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац во время круглого стола, прошедшего в Штабе общественной поддержки партии на Покровке, 47.

В мероприятии приняли участие активные жители районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево, эксперты сферы организации досуга, представители столичного правительства. Темой для обсуждения стала доступность активного отдыха для людей всех возрастов и возможность участия жителей в формировании и реализации досуговых программ.

Инициатор круглого стола Елена Кац отметила, что Москва сейчас ведет планомерную работу по развитию дополнительного образования. В частности, в программе Сергея Собянина "Лучший город Земли" это одно из ключевых направлений.

Правительство города планомерно добивается, чтобы каждый горожанин мог найти занятие по душе и реализовать себя в крупнейшей сети учреждений культуры и образования, которая включает 1,6 тысячи библиотек, 253 культурных центра, 446 музеев и выставочных залов, 300 театральных площадок.

Кац подчеркнула, что главная проблема – это несоответствие возможностей для занятий в кружках, секциях, творческих объединениях запросам всех категорий населения. Если в одних случаях речь идет о недостатке площадей в государственных бюджетных учреждениях досуговой сферы, то в других – о возможностях бесплатных занятий для людей всех возрастов.

"Люди высказывают конкретные предложения по совершенствованию этого направления, их необходимо учитывать для того, чтобы вовлекать в активный, творческий досуг всю семью. Уверена, что ряд этих предложений войдет в "Народную программу" "Единой России", которая создается на основе пожеланий и предложений жителей", – сказала она.

В свою очередь, начальник Управления координации воспитательной работы и профилактики правонарушений департамента образования и науки Москвы Николай Антонов обратил внимание на новые возможности приобщения к дополнительному образованию.

"Здесь особенно ценны такие городские инициативы, как, например, KidSkills – своего рода, дочерний проект мирового чемпионата профессионального мастерства WORLDSKILLS, когда дети могут заниматься техническим творчеством вместе с родителями", – сказал он.

Заместитель председателя Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Александр Костин отметил важность правильного информирования жителей о досуговых услугах. По его словам, город предоставляет для этого массу возможностей. В результате формируется огромный поток информации, в котором трудно найти площадку для конкретного жителя.

"Необходима адресная информация по типу той, что дается в ходе родительских онлайн-собраний, которые проводятся по инициативе департамента образования и науки города Москвы", – подчеркнул он.

Елена Кац постоянно занимается вопросами организации досуга и активного отдыха на востоке Москвы. Ранее по ее инициативе был подготовлен буклет с информацией о том, какие кружки, спортивные секции и творческие объединения можно посещать в районах Вешняки, Ивановское и Новогиреево. Также Елена Кац выступила за то, чтобы досуговые объединения оказывали услуги как детям, так и родителям, которые вынуждены ждать, когда у ребенка закончатся занятия.

Ранее Кац сообщила, что в районах ВАО должно быть больше досуговых учреждений разных форматов. По ее словам, большее количество культурных точек позволит сделать досуг в округе таким же ярким, как в центральных районах столицы.