Доктор Елена Кац призвала проводить больше культурно-исторических мероприятий

Фото: Дарья Сорокина
Главврач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац заявила, что сохранение исторической памяти является ключевой задачей общества. Такое мнение она высказала на траурном мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби, прошедшем на Перовском кладбище.
"Однажды наш президент высказал очень точную мысль: "Память о Победе – неотъемлемая часть национального кода россиян". Именно историческая память делает сообщество людей нацией, объединенной традиционными ценностями. Сохранить ее – не только задача историков, но нравственный долг каждого из нас", – подчеркнула она.
Кац отметила, что особенно это актуально для молодых людей. Согласно опросам, почти половина из них не знает дату начала Великой Отечественной войны. Этот факт, по словам врача, говорит о необходимости проводить больше культурно-исторических мероприятий, рассказывать людям о памятных датах и событиях.
Ранее Елена Кац выразила мнение, что в России необходимо проводить как можно больше культурных и просветительских акций, посвященных истории страны и ее положению в современном мире.
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