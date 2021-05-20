Путин пообещал сделать все, чтобы сохранить и усилить Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Россия сделает все, чтобы укрепить, упрочнить и усилить страну, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.

Такая страна, как Россия, по словам президента, не нужна тем, кто пытается сдерживать ее развитие, но нужна своим гражданам.

"И мы будем делать все, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить... чтобы добиться стратегической цели. Мы без всяких сомнений должны делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу родину", – приводит слова Путина РИА Новости.

Также глава государства отметил, что Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее "откусить", но она "выбьет зубы всем", кто собирается это сделать. По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране.

Ранее Путин заявил, что Россия способна отстаивать собственные интересы даже перед теми государствами, которые предпочитают общаться в высокомерном тоне. Он подчеркнул, что на международной арене РФ отстаивает благополучие собственных граждан, однако другие страны считают допустимым грубое навязывание собственной воли и введение незаконных экономических санкций.