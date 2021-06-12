Елена Кац: "Важно напоминать, в какой стране мы живем и чем она сильна"

Фото: Дарья Сорокина
Главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац выразила мнение, что в России необходимо проводить как можно больше культурных и просветительских акций, посвященных истории страны и ее положению в современном мире. Об этом она заявила в ходе мероприятия ко Дню России, которое прошло 11 июня в районе Ивановском.
Как напомнила врач, опрос "Левада-центра" показал, что более половины россиян не знают, какой именно праздник отмечается 12 июня, и путают его с Днем Конституции. По словам Кац, это свидетельствует о том, что в России проводится недостаточное количество культурных и просветительских акций, посвященных истории страны.
"Все мы помним, как президент раскритиковал учебник истории, в котором недостаточно внимания было уделено Сталинградской битве. Сходная история произошла и у нас, в Вешняках, когда пришлось всем миром возвращать знак в честь героини Советского Союза Алии Молдагуловой. В этих условиях особенно важно напоминать, в какой стране мы живем, чем она сильна, почему с ней считаются во всем мире. В первую очередь, это необходимо молодежи, чтобы не прерывалась культурная и историческая связь поколений", – сказала Кац.
Ранее Кац заявила, что современные диагностические комплексы, которые расположены в центрах государственных услуг, позволяют быстро и качественно обследовать организм. Об этом она рассказала после посещения "медпункта" в центре госуслуг на улице Алексея Дикого в Новогирееве.
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