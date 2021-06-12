Роман Романенко запустил дрон с надписью "Россия – страна первых"

Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы, летчик-космонавт Роман Романенко принял участие в соревнованиях по авиамодельному спорту по случаю Дня России.
Состязание под названием "Гонка дронов" прошло в столичном районе Чертаново. Участники конкурса должны были как можно быстрее провести по маршруту коптеры. Летательный аппарат Романенко был украшен флагом с лозунгом "Россия – страна первых".
"День России – это символ единения всего нашего народа и общей ответственности за настоящее и будущее. Мы живем в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием", – заявил Романенко.
Депутат выразил уверенность в том, что граждане страны готовы улучшать страну и помогать ей достигать новых вершин.
Роман Романенко также обсудил с организаторами "Гонки дронов" расширение спортивной площадки. Реализация планов модернизации клуба предварительно назначена на 2022 год.
Ранее депутат Госдумы Ирина Белых напомнила, что граждане России должны бережнее относиться к наследию предков. Парламентарий также подчеркнула, что многонациональный народ России умеет стойко преодолевать трудности.
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