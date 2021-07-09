Доктор Елена Кац рассказала о пользе скандинавской ходьбы

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Скандинавская ходьба является одним из лучших способов поддержать форму в любом возрасте, заявила главный врач детской городской поликлиники, координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац.

По ее словам, скандинавская ходьба почти не имеет противопоказаний, кроме периодов обострения хронических болезней.

"При ходьбе с палками работают все группы мышц. Причем, в отличие от бега, где верхняя часть тела практически не задействована, скандинавская ходьба укрепляет мышцы плеч и спины. Те, кто занимается ею постоянно, отмечают улучшение фигуры, избавление от лишнего веса. Как медик я всем рекомендую такую ходьбу", – отметила Кац.

Также врач рассказала, что на портале Nordic Walking, посвященном этому виду ходьбы, были опубликованы результаты исследований ученых из нескольких стран. Согласно выводам специалистов, скандинавская ходьба задействует около 90% мышц тела, а прогулочный шаг – только 70%.

Ранее Кац сообщила, что в районах ВАО должно быть больше досуговых учреждений разных форматов. По ее словам, большее количество культурных точек позволит сделать досуг в округе таким же ярким, как в центральных районах столицы.

Кроме того, Кац выразила мнение, что в России необходимо проводить как можно больше культурных и просветительских акций, посвященных истории страны и ее положению в современном мире.