Елена Кац выступила за развитие досуга разных форматов на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац сообщила, что в районах Восточного округа Москвы должно быть больше досуговых учреждений разных форматов. Заявление она сделала во время открытия кинотеатра под открытым небом в районе Ивановское.
"До недавнего времени в ВАО был только один такой кинотеатр, в Перовском парке. Между тем, потребность в досуговых площадках разных форматов довольно высока, особенно, если учесть, что обновленный кинотеатр "Саяны" пока не открыт, а судьба "Энтузиаста" только решается", – отметила Кац, добавив, что большее количество культурных точек позволит сделать досуг в ВАО таким же ярким, как в центральных районах столицы.
Уточняется, что кинотеатр в Ивановском начал работу с показа драмы "Дикая лига" о первой российской футбольной команде.
Ранее Елена Кац заявила, что сохранение исторической памяти является ключевой задачей общества. Она отметила, что особенно это актуально для молодых людей. Согласно опросам, почти половина из них не знает дату начала Великой Отечественной войны. Этот факт, по словам врача, говорит о необходимости проводить больше культурно-исторических мероприятий, рассказывать людям о памятных датах и событиях.
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