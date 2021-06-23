Елена Кац подвела итоги опроса по реконструкции футбольного поля в парке "Радуга"

Фото: Дарья Сорокина

Муниципальный депутат Елена Кац рассказала, что жители района Вешняки проголосовали за реконструкцию футбольного поля в парке "Радуга".



"В опросе приняли участие более 1 900 жителей. Как мы и ожидали, люди внесли множество предложений по реконструкции поля... Среди них – сделать подложку, чтобы поле не было таким жестким, а также заменить само покрытие, обустроить дренажную систему, провести дополнительное освещение и многое другое", – рассказала Кац.

Она отметила, что сейчас эти предложения прорабатываются, после чего будут переданы в префектуру ВАО и департамент культуры города.

Ранее Кац заявила, что сохранение исторической памяти является ключевой задачей общества. Она отметила, что особенно это актуально для молодых людей. Согласно опросам, почти половина из них не знает дату начала Великой Отечественной войны.

Этот факт, по словам Кац, говорит о необходимости проводить больше культурно-исторических мероприятий, рассказывать людям о памятных датах и событиях.

