Доктор Елена Кац: вопросы здравоохранения должны стать главными для кандидатов на выборах

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Главный врач детской городской поликлиники № 7, координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац считает, что ключевыми в программах кандидатов в депутаты всех уровней должны стать вопросы здравоохранения.

"Такие явления, как пандемия, бросают новые вызовы, а это значит, что нужно удвоить усилия. Об этом говорили и на съезде. Поэтому вопросы здравоохранения должны стать ключевыми в программах кандидатов партии", – сказала она, комментируя съезд партии "Единая Россия".

Кац сообщила, что готовит памятку для горожан с перечнем необходимых знаний о вакцинации от коронавируса. Она напомнила, что привиться можно в городских поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", торговых центрах и других общественных местах.

Кац ранее рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва".

По ее словам, в павильонах специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое. Кац уточнила, что при выявлении отклонений пациента переводят на контроль врачей телемедицинского центра, которые помогут записаться на дальнейшие обследования в поликлинике.