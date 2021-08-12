Елена Кац предложила методы улучшения работы социального такси

Фото: Дарья Сорокина
Проект социального такси является значимым и востребованным, но нуждается в развитии, заявила главный врач городской детской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац во время выполнения реального заказа человека с ограниченными возможностями, жителя района Вешняки.
"Это отличная идея, важный социальный проект, однако его необходимо развивать, – сказала Елена Кац. – В первую очередь, речь идет о количестве автомобилей и микроавтобусов: учитывая востребованность услуги, следовало бы подумать о расширении парка, в том числе в рамках государственно-частного партнерства".
Кац также отметила большой вклад водителей социальных такси в борьбу с пандемией, когда они возили заболевших в медучреждения, работая в усиленном режиме. Она предложила разработать меры поддержки, чтобы их мотивировать и заодно привлекать в службу новые кадры.
Ранее Кац сообщила, что в Москве следует упростить вызов социального такси, и расширить перечень его услуг. Она считает, что необходимо упростить доступ к услуге и рассмотреть возможность бесплатных поездок для отдельных категорий населения, например поездки пенсионеров к детям и внукам в Москву и Подмосковье каждые два месяца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: