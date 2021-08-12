Елена Кац предложила методы улучшения работы социального такси

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Проект социального такси является значимым и востребованным, но нуждается в развитии, заявила главный врач городской детской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац во время выполнения реального заказа человека с ограниченными возможностями, жителя района Вешняки.

"Это отличная идея, важный социальный проект, однако его необходимо развивать, – сказала Елена Кац. – В первую очередь, речь идет о количестве автомобилей и микроавтобусов: учитывая востребованность услуги, следовало бы подумать о расширении парка, в том числе в рамках государственно-частного партнерства".

Кац также отметила большой вклад водителей социальных такси в борьбу с пандемией, когда они возили заболевших в медучреждения, работая в усиленном режиме. Она предложила разработать меры поддержки, чтобы их мотивировать и заодно привлекать в службу новые кадры.

Ранее Кац сообщила, что в Москве следует упростить вызов социального такси, и расширить перечень его услуг. Она считает, что необходимо упростить доступ к услуге и рассмотреть возможность бесплатных поездок для отдельных категорий населения, например поездки пенсионеров к детям и внукам в Москву и Подмосковье каждые два месяца.