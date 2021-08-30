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Общество

13:16

Единовременные школьные выплаты получили 99,5% детей – Голикова

общество финансы дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти все дети, имеющие право на единовременную школьную выплату в размере 10 тысяч рублей, уже ее получили. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 миллиона детей на общую сумму 202,8 миллиарда рублей. Таким образом, на сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы с вами прогнозировали", – сказала Голикова, выступая на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Родители российских школьников могут получить 10 тысяч рублей к 1 сентября. Деньги начали перечислять 2 августа. Это почти на две недели раньше, чем планировалось. При этом прием заявлений продолжится до 1 ноября 2021 года.

Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение.

Выплаты к началу учебного года в России получили родители 98% детей

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