АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450–500 млрд рублей

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер новых социальных антикризисных мер правительства РФ в 450–500 миллиардов рублей, передает ТАСС.

В частности, 21 миллиард рублей передадут на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в соответствии с распоряжением правительства.

Кроме того, будут произведены разовые социальные выплаты по указу Владимира Путина. Их размер составит 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч военнослужащим, курсантам и правоохранителям.

"Расходы, необходимые для реализации указанных выше мер, АКРА суммарно оценивает в 450–500 миллиардов рублей, из которых более 90 процентов придется на выплаты пенсионерам", – заявили в АКРА.

По данным экспертов, аналогичные оценки допускают в министерстве финансов РФ и других государственных ведомствах. Вследствие новых выплат ожидается рост инфляции на 0,2 процентного пункта и прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8–0,9 процента, уточнили в агентстве.

Ранее в Центробанке сообщили, что новые единовременные социальные выплаты не повлияют на годовую инфляцию в России, а также денежно-кредитную политику регулятора. В ЦБ отметили, что потенциальные эффекты ранее уже были учтены в июльском прогнозе.