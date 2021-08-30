АКРА оценило антикризисные социальные выплаты в 450–500 млрд рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило размер новых социальных антикризисных мер правительства РФ в 450–500 миллиардов рублей, передает ТАСС.
В частности, 21 миллиард рублей передадут на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в соответствии с распоряжением правительства.
Кроме того, будут произведены разовые социальные выплаты по указу Владимира Путина. Их размер составит 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч военнослужащим, курсантам и правоохранителям.
"Расходы, необходимые для реализации указанных выше мер, АКРА суммарно оценивает в 450–500 миллиардов рублей, из которых более 90 процентов придется на выплаты пенсионерам", – заявили в АКРА.
По данным экспертов, аналогичные оценки допускают в министерстве финансов РФ и других государственных ведомствах. Вследствие новых выплат ожидается рост инфляции на 0,2 процентного пункта и прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8–0,9 процента, уточнили в агентстве.
Ранее в Центробанке сообщили, что новые единовременные социальные выплаты не повлияют на годовую инфляцию в России, а также денежно-кредитную политику регулятора. В ЦБ отметили, что потенциальные эффекты ранее уже были учтены в июльском прогнозе.
Более 30 млн пенсионеров получат единовременную выплату в конце следующей недели
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: