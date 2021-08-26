Эксперты рассказали, как унаследовать накопительную пенсию

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В случае смерти гражданина его наследники не получают взносы, уплаченные в качестве страховой части пенсии. Однако ее накопительную часть можно завещать. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Пенсия гражданина РФ складывается из накопительной и страховой частей. Всего от зарплаты сотрудника на его будущую пенсию отчисляется 22%. С 2014 года все они направляются на выплаты нынешним пенсионерам (в страховой компонент). Получить эти взносы в случае смерти гражданина его наследники не смогут.
Практикующий юрист Евгений Фурин пояснил, что в ПФР не ведется учет того, сколько взносов поступило за конкретного гражданина: все деньги приходят на один счет. За них начисляются пенсионные баллы, которые формируют будущую пенсию человека. Соответственно, когда гражданин умирает, баллы сгорают, а выплаты прекращаются.
По словам юриста, накопительная часть пенсии не сгорает, что позволяет наследовать ее. Касается это, впрочем, накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НФП).
Специалисты НФП "Будущее" рассказали, что любой гражданин может указать получателя своих накоплений в завещании или договоре, заключенном с фондом.
"Наследодатель при жизни вправе в любое время подать заявление в территориальный орган ПФР и определить конкретных лиц (правопреемников) и доли средств, которые должны быть выплачены этим лицам в случае его смерти. В качестве наследника будущий пенсионер вправе указать любого человека, в том числе того, кто даже не является его родственником", – отметила практикующий юрист Светлана Новикова.
Она добавила, что в том случае, если человек не указал правопреемников, накопления выплачиваются в соответствии с законом.
Наследники могут рассчитывать только на средства, которые еще не выплатили пенсионеру.
"Выплата средств будет невозможна, если счет был опустошен при жизни человека", – подчеркнула Новикова.
Унаследовать возможно и единовременную выплату пенсионных накоплений. В первую очередь получить деньги могут члены семьи, проживавшие совместно с гражданином, либо его нетрудоспособные иждивенцы.
Если же таковые родственники отсутствуют, сумма выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.
"Запрет на получение накопительной пенсии может быть наложен, если человек был признан недостойным наследником. В таком случае человек лишается даже гарантированного права на выплату средств. Доступ к пенсионным накоплениям при подтверждении факта недостойности может быть запрещен только по решению суда", – уточнила Новикова.
Для наследования накопительной пенсии гражданин должен в течение полугода заявить о своем праве на наследство и предоставить необходимые документы, подтверждающие родство с умершим.
"Средства будут перечислены заявителю по указанным реквизитам только при наличии оснований", – добавила юрист.
Ранее министр труда и социальной защиты населения РФ Антон Котяков сообщил, что более 30 миллионов пенсионеров, получающих пенсию на банковские карты, получат единовременную выплату уже в конце недели.
С предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для всех российских пенсионеров 22 августа выступил президент РФ Владимир Путин.
Соответствующий указ глава государства подписал 24 августа. Единовременная выплата поступит пенсионерам уже в сентябре 2021 года.
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