Эксперты рассказали, как унаследовать накопительную пенсию

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В случае смерти гражданина его наследники не получают взносы, уплаченные в качестве страховой части пенсии. Однако ее накопительную часть можно завещать. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Пенсия гражданина РФ складывается из накопительной и страховой частей. Всего от зарплаты сотрудника на его будущую пенсию отчисляется 22%. С 2014 года все они направляются на выплаты нынешним пенсионерам (в страховой компонент). Получить эти взносы в случае смерти гражданина его наследники не смогут.

Практикующий юрист Евгений Фурин пояснил, что в ПФР не ведется учет того, сколько взносов поступило за конкретного гражданина: все деньги приходят на один счет. За них начисляются пенсионные баллы, которые формируют будущую пенсию человека. Соответственно, когда гражданин умирает, баллы сгорают, а выплаты прекращаются.

По словам юриста, накопительная часть пенсии не сгорает, что позволяет наследовать ее. Касается это, впрочем, накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НФП).

Специалисты НФП "Будущее" рассказали, что любой гражданин может указать получателя своих накоплений в завещании или договоре, заключенном с фондом.

"Наследодатель при жизни вправе в любое время подать заявление в территориальный орган ПФР и определить конкретных лиц (правопреемников) и доли средств, которые должны быть выплачены этим лицам в случае его смерти. В качестве наследника будущий пенсионер вправе указать любого человека, в том числе того, кто даже не является его родственником", – отметила практикующий юрист Светлана Новикова.

Она добавила, что в том случае, если человек не указал правопреемников, накопления выплачиваются в соответствии с законом.

Наследники могут рассчитывать только на средства, которые еще не выплатили пенсионеру.

"Выплата средств будет невозможна, если счет был опустошен при жизни человека", – подчеркнула Новикова.

Унаследовать возможно и единовременную выплату пенсионных накоплений. В первую очередь получить деньги могут члены семьи, проживавшие совместно с гражданином, либо его нетрудоспособные иждивенцы.

Если же таковые родственники отсутствуют, сумма выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.

"Запрет на получение накопительной пенсии может быть наложен, если человек был признан недостойным наследником. В таком случае человек лишается даже гарантированного права на выплату средств. Доступ к пенсионным накоплениям при подтверждении факта недостойности может быть запрещен только по решению суда", – уточнила Новикова.

Для наследования накопительной пенсии гражданин должен в течение полугода заявить о своем праве на наследство и предоставить необходимые документы, подтверждающие родство с умершим.

"Средства будут перечислены заявителю по указанным реквизитам только при наличии оснований", – добавила юрист.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РФ Антон Котяков сообщил, что более 30 миллионов пенсионеров, получающих пенсию на банковские карты, получат единовременную выплату уже в конце недели.

С предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для всех российских пенсионеров 22 августа выступил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующий указ глава государства подписал 24 августа. Единовременная выплата поступит пенсионерам уже в сентябре 2021 года.