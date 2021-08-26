Более 30 млн пенсионеров получат единовременную выплату в конце следующей недели

Фото:портал мэра и правительства Москвы

Более 30 миллионов пенсионеров, получающих пенсию на банковские карты, получат единовременную выплату уже в конце следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения РФ Антона Котякова.

"На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30 миллионов 700 тысяч человек", – сообщил Котяков на совещании "Единой России" по реализации указа президента "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию".

Министр уточнил, что граждане, которым пенсию доставляют на дом (12,7 миллиона человек), начнут получать единовременную выплату с 3 сентября. Она поступит одновременно с выплатой пенсии.

С предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для всех российских пенсионеров 22 августа выступил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующий указ глава государства подписал 24 августа. Единовременная выплата поступит пенсионерам уже в сентябре 2021 года.

В Пенсионном фонде России уточнили порядок получения выплаты. Специалисты пояснили, что обращаться дополнительно в другие ведомства не нужно. Выплата производится без заранее поданного заявления на основании имеющихся у фонда данных.