В ПФР уточнили порядок единовременной выплаты 10 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российским пенсионерам уточнили порядок единовременной выплаты. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда (ПФР).
Как отметили специалисты, обращаться дополнительно в другие ведомства не нужно. Выплата производится без заранее поданного заявления на основании имеющихся у фонда данных. Если человек получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет поступать от него же.
Уточняется, что из данной выплаты не может быть произведено взыскание задолженности по различным штрафам, платежам или кредитам.
Доставка средств будет осуществляться в обычном порядке: на банковскую карту или почтальоном. Это зависит от того, как пенсионер получает средства всегда.
Накануне Владимиром Путиным был подписан указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Она должна быть произведена в сентябре 2021 года. Если единовременные средства не были выплачены в сентябре 2021 года, выплата может быть осуществлена позднее, уточняется в документе.
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