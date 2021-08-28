В ПФР уточнили, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тыс рублей

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Пенсионный фонд России уточнил условия для получения единовременной выплаты для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Информация об этом указана на сайте отделения ПФР по Белгородской области.
Сообщается, что для получения выплаты россиянин должен являться пенсионером по состоянию на 31 августа 2021 года.
"Полагающуюся <…> сумму они получат в сентябре", – подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что некоторые пенсионеры получат выплату позднее.
С предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для всех российских пенсионеров 22 августа выступил президент РФ Владимир Путин.
Соответствующий указ глава государства подписал 24 августа. Единовременная выплата поступит пенсионерам уже в сентябре 2021 года.
В Пенсионном фонде России уточнили порядок получения выплаты. Специалисты пояснили, что обращаться дополнительно в другие ведомства не нужно. Выплата производится без заранее поданного заявления на основании имеющихся у фонда данных.
43 миллиона пенсионеров получат разовые выплаты – Минтруд
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