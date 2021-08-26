Минтруд сообщил о выплатах инвалидам и потерявшим кормильца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объявленная Владимиром Путиным единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей затронет также тех, кто получает пенсии по инвалидности и по потере кормильца, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча", – сказала она.

Баталина подчеркнула, что выплата распространится и на семьи, получающие пенсию в связи с потерей кормильца.

С предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для всех российских пенсионеров 22 августа выступил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующий указ глава государства подписал 24 августа. Единовременная выплата поступит пенсионерам уже в сентябре 2021 года.

В Пенсионном фонде России уточнили порядок получения выплаты. Специалисты пояснили, что обращаться дополнительно в другие ведомства не нужно. Выплата производится без заранее поданного заявления на основании имеющихся у фонда данных.