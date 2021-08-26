В ЦБ заявили, что новые соцвыплаты не повлияют на годовую инфляцию в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Новые единовременные социальные выплаты для пенсионеров, военных и сотрудников правоохранительных органов не повлияют на годовую инфляцию в России, а также денежно-кредитную политику Банка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Единовременные выплаты, объявленные президентом, <...> будут профинансированы из дополнительных нефтегазовых доходов. <...> Данный объем расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России", – отметили в ведомстве.
Тем не менее регулятор не исключил перераспределения роста цен в отдельные месяцы, что будет связано с разницей в объемах использования соцвыплат на покупку потребительских товаров. Однако это не повлияет на денежно-кредитную политику ЦБ, который продолжит принимать меры по возвращению инфляции в стране к целевым 4%.
Согласно прогнозу Банка России, по итогам текущего года показатель инфляции составит 5,7–6,2%, а в 2022 году снизится до 4–4,5%.
24 августа Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Данная выплата должна коснуться всех пенсионеров без исключения, в том числе работающих и военных. Президент пояснил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней в стране.
Также глава государства предложил разово выплатить в среднем по 15 тысяч рублей военнослужащим по итогам 2021 года. Это также коснется курсантов и сотрудников правоохранительных органов.
43 миллиона пенсионеров получат разовые выплаты – Минтруд
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