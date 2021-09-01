В России запустят проект по реабилитации детей-инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России в 2022 году будет запущен пилотный проект по реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время посещения с заммэром Москвы Анастасией Раковой школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых.

"Начиная с 2022 года у нас стартует пилотный проект по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, мы долго к этому шли. Сейчас нам важно отработать, какие услуги нужны", – приводит РИА Новости слова Голиковой.

На данный проект из федерального бюджета уже выделено 300 миллионов рублей, добавила вице-премьер.

"На основе этого проекта мы уже будем готовы через год-два представить законченный проект по медицинской реабилитации и абилитации детей-инвалидов", – сказала Голикова.

Ранее в Минтруде заявили, что объявленная Владимиром Путиным единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей затронет также тех, кто получает пенсии по инвалидности и по потере кормильца.