Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильных поставках газа

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что президент РФ Владимир Путин заверил его в стабильности поставок российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам австрийского лидера, при личной встрече Путин затронул тему газа и отметил, что "безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество (газа) и что можно продолжать платить в евро".
Нехаммер и Путин провели переговоры в понедельник, 11 апреля. По словам канцлера Австрии, беседа лидеров была открытой и жесткой. Он также подчеркнул, что визит не был дружеским.
Накануне Карл Нехаммер заявил, что против эмбарго на российский газ выступают Вена, Берлин и Будапешт. Политик добавил, что Австрия хочет снизить зависимость от российского топлива, однако в срочной перспективе это невозможно.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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