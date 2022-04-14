Песков предложил дождаться мнения МО по вопросу размещения ядерного оружия на Балтике

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министерству обороны РФ уже было дано поручение рассмотреть предложения по усилению западного фланга страны на фоне наращивания военного потенциала НАТО.

По его словам, нужно дождаться плана Минобороны РФ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном размещении ядерного оружия в Балтике он отметил, что не обладает информацией по данному вопросу.

"Я не могу сказать на этот счет ничего, потому что именно после того, как будет проработан такой план нашего укрепления, усиления западных рубежей, там будет уже содержаться целый перечень мер, всех необходимых шагов, которые будут предприняты", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что этот вопрос рассмотрят на отдельном совещании у Владимира Путина.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО России придется укрепить свои границы. По словам Медведева, из-за этого появится необходимость в усилении сухопутных и военно-морских сил, ПВО.

Медведев подчеркнул, что в этом случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен.

До этого Песков заявлял, что Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о расширении поддержки Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



