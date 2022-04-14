Запад 8 лет подталкивал к силовому решению ситуации на Украине – Лавров

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Западные государства восемь лет выгораживали нежелание Киева выполнять Минские соглашения, тем самым подталкивая украинскую столицу к силовому решению. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Однако, по словам министра, украинская столица и сама вела подготовку к войне против Донецка и Луганска, это в настоящее время Россия знает на 100% из попавших в руки ВС РФ внутренних документов вооруженных формирований Украины и нацбатальонов.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что руководство Украины упустило шанс на сохранение суверенитета страны. Она пояснила, что шанс сохранить территориальную целостность страны был предоставлен украинским властям в 2014 и 2015 годах, добавив, что на протяжении семи лет Киев фактически уговаривали им воспользоваться и предпринять действия, которые позволят стране процветать.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

