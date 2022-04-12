Россия и Белоруссия говорят Западу "досвидос" – Лукашенко

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут выстраивать свою жизнь сами. Так он прокомментировал западные санкции против России и Белоруссии.

"Мы им [санкциям] говорим "хорошо, до свидания", как в народе говорят – "досвидос". Мы будем выстраивать свою жизнь сами. И мы сможем", – приводит слова белорусского лидера РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ситуации санкционной войны России и Белоруссии важно углублять интеграцию Союзного государства. По его словам, Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам затормозить развитие двух стран и изолировать их от глобальной экономики.

Власти России и Белоруссии с 18 марта сняли все ограничения на перемещение граждан в границах Союзного государства. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, обеспечение свободного перемещения граждан позволит укрепить интеграцию в Союзном государстве, что станет наиболее эффективным ответом на санкционное давление в отношении России и Белоруссии.

