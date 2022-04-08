РФ поддерживает участие Минска в организации переговоров с Украиной – Лавров

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Россия ценит усилия белорусской стороны в организации российско-украинских переговоров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы за то, чтобы наши белорусские друзья продолжали играть позитивную роль в организации российско-украинских переговоров, Белоруссия – прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались", – цитирует министра РИА Новости.
В то же время Лавров не исключил возможности проведения встреч в других странах в соответствии с договоренностями сторон.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российско-украинские переговоры не могут проходить без Белоруссии. Он добавил, что МИД поручено реализовать эту позицию, и отметил, что за спиной Белоруссии не может быть сепаратных договоренностей. Лукашенко также выразил мнение, что Россия поддержит такую позицию.
Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров
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