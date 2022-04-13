Матвиенко не исключила возможность отказа Европы от энергоресурсов РФ

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Нельзя исключать, что Европа откажется от российских нефти и газа. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она добавила, что Европа не сможет заменить такие объемы поставок и по таким ценам. Матвиенко подчеркнула, что отказ от поставок российских энергоресурсов обернется для стран большой головной болью и проблемами.

"Предполагаем такую возможность, правительством разработаны соответствующие меры, это не только диверсификация поставок в страны Азии, Латинской Америки, Китая, Индии. Такая возможность есть... Что рынки сбыта будут, у меня сомнений нет", – цитирует Матвиенко "Интерфакс".

Она также выразила мнение, что в случае отказа от поставок внутри России вырастет потребление газа.

"Мы должны максимально быстро развивать газохимию, нефтехимию, использовать газ и нефть внутри страны", – заключила Матвиенко.

Ранее Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Запада от части энергоресурсов из России уже ударил по миллионам европейцев, также он отразился и на США. Он добавил, что везде растут цены, инфляция зашкаливает, для этих стран она носит беспрецедентный характер.

По словам президента, РФ может увеличить на внутреннем рынке потребление российской нефти, угля, газа, а также нарастить поставки в страны, где они действительно нужны.

