Матвиенко не исключила возможность отказа Европы от энергоресурсов РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Нельзя исключать, что Европа откажется от российских нефти и газа. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она добавила, что Европа не сможет заменить такие объемы поставок и по таким ценам. Матвиенко подчеркнула, что отказ от поставок российских энергоресурсов обернется для стран большой головной болью и проблемами.
"Предполагаем такую возможность, правительством разработаны соответствующие меры, это не только диверсификация поставок в страны Азии, Латинской Америки, Китая, Индии. Такая возможность есть... Что рынки сбыта будут, у меня сомнений нет", – цитирует Матвиенко "Интерфакс".
Она также выразила мнение, что в случае отказа от поставок внутри России вырастет потребление газа.
"Мы должны максимально быстро развивать газохимию, нефтехимию, использовать газ и нефть внутри страны", – заключила Матвиенко.
Ранее Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Запада от части энергоресурсов из России уже ударил по миллионам европейцев, также он отразился и на США. Он добавил, что везде растут цены, инфляция зашкаливает, для этих стран она носит беспрецедентный характер.
По словам президента, РФ может увеличить на внутреннем рынке потребление российской нефти, угля, газа, а также нарастить поставки в страны, где они действительно нужны.
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