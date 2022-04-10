Премьер Баварии предупредил о безработице при резком отказе от российского газа

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Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зедер заявил, что резкий отказ от российского газа приведет к социальному спаду и демократическим потрясениям. Об этом он сказал беседе с газетой WAZ.

По его словам, немецкое правительство не должно допустить снижения уровня жизни среднего класса. Он подчеркнул, что действовать надо предусмотрительно, а не опрометчиво.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что страна запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы. По его словам, единичный жест Польши не окажет значительного влияния на российскую экономику, но совместное решение европейских государств имеет смысл.

Постоянные представители стран – членов ЕС согласовали пятый по счету пакет санкций против РФ из-за спецоперации России по защите ДНР и ЛНР.

Также президент США подписал инициативы об ужесточении норм торговли с РФ и ее энергоносителях. Речь идет о законах о прекращении импорта российской нефти и о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил отказаться от российского угля в рамках санкций ЕС за 120 дней. Он добавил, что компаниям необходимо время на подготовку и поиск новых источников. В министерстве иностранных дел Франции заявили, что введенный новым пакетом санкций Евросоюза запрет на импорт российского угля до августа не будет распространяться на действующие контракты.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

