Генсек ОПЕК предупредил о кризисе с поставками нефти из-за санкций против России

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Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю.

"Будет невозможно восполнить потенциальные потери объемов поставок российской нефти", – приводит заявление генсека ОПЕК Reuters.

По его словам, санкции могут привести к потере более семи миллионов баррелей нефти РФ в день. Баркиндо отметил, что нынешние колебания на топливном рынке неподконтрольны ОПЕК. В связи с этим он призвал ЕС поощрять реалистичный поход к энергетическому переходу.

Ранее Джо Байден подписал инициативы об ужесточении норм торговли с РФ и ее энергоносителях. Речь идет о законах о прекращении импорта российской нефти и о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил отказаться от российского угля в рамках санкций ЕС за 120 дней. Он добавил, что компаниям необходимо время на подготовку и поиск новых источников. В МИД Франции заявили, что введенный новым пакетом санкций Евросоюза запрет на импорт российского угля до августа не будет распространяться на действующие контракты.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

