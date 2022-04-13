Путин потребовал не откладывать реализацию проектов в Арктике

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Владимир Путин призвал правительство и все уполномоченные органы не откладывать сроки реализации проектов в Арктической зоне РФ, несмотря на санкционное давление.

"Сейчас, с учетом разного рода внешних ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание. Не откладывать их, не сдвигать вправо", – заявил президент России на совещании по вопросам развития Арктической зоны.

Путин подчеркнул, что текущие условия требуют максимального наращивания темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам.

"На арктических территориях <...> сконцентрированы практически все направления и национальной безопасности нашей страны: экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая", – указал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что все профильные ведомства должны сконцентрировать усилия на обеспечении снабжения арктических территорий.

"Прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием", – сказал глава государства.

Он отметил, что эта задача является чрезвычайно важной в преддверии периода северного завоза. По словам Путина, чтобы он прошел организованно, по графику и без сбоев, целесообразно определить единого оператора в сфере морской доставки грузов с использованием ледокольных проводок.

"И в целом четко обозначить координатора северного завоза, которым может стать одно из ведомств, со всеми полномочиями, разумеется, и ответственностью", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в России построят железнодорожную дорогу протяженностью 500 километров за Северным полярным кругом. Она должна соединить будущий порт "Индига" в Ненецком автономном округе с Большой землей. Проект необходим для развития Северного морского пути.