Глава "Росатома" назвал причину затора судов в Арктике

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Причиной затора судов в акватории Северного морского пути, возникшего конце ноября 2021 года, стало разделение полномочий по управлению навигацией между "Росатомом" и Минтрансом, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Об этом сообщает РБК.

"Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ "Администрация Севморпути", которая выдает разрешения на проход судов. Но, как оказалось, контроль был недостаточным", – сказал он.

По словам Лихачева, из-за несогласованности действий более 20 кораблей застряли в акватории Севморпути. Он отметил, что данные ошибки должны быть устранены, чтобы администрация имела четкое понимание о местонахождении каждого судна. Для этого Лихачев предложил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову снова обсудить распределение полномочий в феврале – марте этого года.

Ранее движение судов приостанавливали в проливе Босфор из-за аварии с участием танкера. Капитан судна сообщил о неисправности, после чего на место происшествия были отправлены буксиры и быстроходный катер.