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Польское Морское управление подтвердило задержание российского сухогруза "Руслан" в Гданьском заливе Балтийского моря. Соответствующее заявление размещено на сайте управления по городу Гдыня.

Сообщается, что в ночь с 3 на 4 декабря судно, плавающее под российским флагом, по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска, сошло с назначенного фарватера и перестало отвечать на вызовы службы VTS Zatoka и капитана порта Гданьск.

Уточняется, что экипаж судна находился в нетрезвом состоянии.

"Сотрудники Кашубского дивизиона Пограничной стражи поднялись на борт корабля и проверили трезвость экипажа. Три человека из экипажа, включая капитана, были нетрезвы", – подчеркивают

в управлении.

После этого российский сухогруз задержали.

"В настоящее время судно стоит на якорной стоянке", – добавили в Морском управлении. – "О случившемся уведомили полицию".

Ранее в датском порту задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Арест произвели по иску третьей стороны. На борту "Академик Иоффе" находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.