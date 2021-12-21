Движение судов через пролив Босфор приостановили из-за аварии с танкером

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Движение судов приостановили в проливе Босфор вследствие аварии с участием танкера. Об этом сообщает РИА Новости.

"Капитан танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло и находящегося в северной части Босфора, сообщил о неисправности, после чего нами на место происшествия были отправлены буксиры и быстроходный катер", – рассказали в управлении береговой охраны Турции.

В ведомстве уточнили, что проход судов возобновится после завершения необходимых работ.

В сентябре 2021 года в проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и "Тахсин Имамоглу". Сообщалось, что причиной аварии стал отказ рулевого управления на турецком судне.