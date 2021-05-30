Инфраструктуру Суэцкого канала планируют улучшить после инцидента с Ever Given

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Инфраструктура Суэцкого канала, где произошел инцидент с севшим на мель на шесть суток контейнеровозом Ever Given, будет существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации канала.

Глава инспекции по контролю за судоходством при администрации водной артерии Мухаммед ас-Саид отметил, что работы по модернизации водного пути ведутся постоянно.

"Каждый год мы привносим что-то новое. После инцидента с контейнеровозом нами разработана концепция по дальнейшему улучшению функционирования канала", – подчеркнул специалист.

Мухаммед ас-Саид добавил, что водную артерию хотят раздвоить на старую и новую части, в отдельных местах планируется расширить ход канала. Кроме того, будет дополнительно укреплена южная часть Суэцкого канала.

24 марта один из крупнейших контейнеровозов Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури.

Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась лишь 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.