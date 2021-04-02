Власти Суэца после инцидента с судном планируют расширить канал

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Власти Суэца изучают возможность расширения русла во избежание повторения инцидента с застрявшим контейнеровозом. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Напомним, 24 марта один из крупнейших контейнеровозов Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури.

Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась лишь 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.

Кроме того, советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш рассказал, что владелец контейнеровоза Ever Given готов разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем.