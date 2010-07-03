В Минтрансе прокомментировали отказ западных компаний от Севморпути

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Отказ некоторых западных компаний от перевозок в Арктике и использования Севморпути не имеет отношения к экологии. Об этом заявил замминистра транспорта Юрий Цветков.

"К сожалению, существует риск, что под видом экологических проблем решаются политические проблемы (преследуются цели. – Прим. ред.) по сдерживанию российского развития Арктики. Поскольку в арктическом бассейне, я имею в виду в мировом масштабе, Россия является несомненным лидером", – цитирует РИА Новости слова Цветкова.

Он напомнил, что Россия богата огромным парком атомных ледоколов, добавив, что "никто в таком объеме не осуществляет развитие Севера". Цветков отметил, что именно это послужило протесту со стороны некоторых компаний, которые, как отмечает замминистра, не имели ранее никакого отношения к Арктике.

В октябре он отмечал, что происходящее не принесет никаких рисков для Севморпути. Он выражал уверенность, что компании вернутся на маршрут после обеспечения по нему грузопотока.

24 августа крупнейший французский грузоперевозчик CMA CGM объявил об отказе от арктических маршрутов, в частности от Северного морского пути. В компании объяснили, что такое решение обусловлено выбором в пользу защиты окружающей среды, несмотря на экономические преимущества привычного маршрута.

Такое же решение приняла судоходная швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC). Они заявляли, что не будут использовать Севморпуть для контейнерных перевозок между Северной Европой и Азией.

Ранее глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал о значимости Северного морского пути для России. По его словам, многие страны выступают за интернационализацию Севморпути, в частности, этой водной артерией интересуется Норвегия. В то же время эксперт напомнил, что в Осло пока не видят немедленных экономических перспектив развития маршрута.

Северный морской путь является главной российской морской коммуникацией в Арктике. Он соединяет дальневосточные и европейские порты в единую транспортную систему.

