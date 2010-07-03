Сербские СМИ сообщили о попытках США лишить Россию Севморпути

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Новая "Северная доктрина" США направлена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь, считает журналист сербского издания "Печат" Зоран Милошевич.
Автор материала пишет, что в мае текущего года на встрече с представителями стран, граничащих с Арктикой, Вашингтон потребовал от Канады "забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор", а от Китая – закрыть станции в Исландии и Норвегии и прекратить вложения в инфраструктуру российского Северного морского пути.
Россия же, по версии Штатов, должна вывести войска из своих арктических регионов. Таким образом, подчеркиват Милошевич, американцы вдруг превратились в сторонников идеи о том, что Северный морской путь должен быть общим, а не исключительно российским, передает РИА Новости.
Журналист считает, что Северный морской путь важен для США и как средство давления на Россию, поскольку для нее это не только международный логистический коридор, но и внутренняя транспортная артерия, и ее освоение позволить связать обширные воды восточной и северной части страны.
Кроме того, Северный морской путь позволит создать единую экономическую систему, которая объединит территории Крайнего Севера и Дальнего Востока, добавил журналист.
Ранее глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал о значимости Севморпути для России. По его словам, многие страны выступают за интернационализацию Севморпути, в частности, этой водной артерией интересуется Норвегия. В то же время эксперт напомнил, что в Осло пока не видят немедленных экономических перспектив развития маршрута.
"Северный морской путь – национальная транспортная артерия Российской Федерации, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в России не согласны с призывами ряда зарубежных стран интернационализировать этот водный маршрут, чтобы "все там могли по своим правилам ходить по морю". Он также рассказал, что в последние годы грузопоток на Севморпути растет.
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