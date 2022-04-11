В АТОР рассказали, как российским туристам добраться до Дании и Швеции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, как туристы из РФ могут добраться до Дании и Швеции.
"Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, так что прямым рейсом добраться в страны Скандинавии невозможно. Предстоит лететь с пересадками через Турцию – Стамбул, Анталью или аэропорты Ближнего Востока – Дубай, Абу-Даби, Доха", – уточнили в организации.
По информации АТОР, стоимость одной поездки в Стокгольм через Стамбул составит от 30,5 тысячи рублей. В Копенгаген и Осло – от 30 тысяч рублей в одну сторону.
Ранее сообщалось, что Дания и Швеция возобновили оформление и выдачу россиянам всех типов виз, включая туристические. Обе страны также отменили ряд антикоронавирусных ограничений.
Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.
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