Путин призвал увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток

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Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток необходимо увеличить в два раза. Об этом он сообщил в ходе встречи с работниками космодрома Восточный.

"Туризм будем развивать. В том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я просил правительство увеличить кешбэк в два раза для тех, кто в Дальневосточный регион летит. Это тоже надо делать", – отметил президент РФ.

Путин также подчеркнул, что будут создаваться условия для того, чтобы была возможность приехать на Дальний Восток дешевле. Об этом сообщает РИА Новости.

Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Как рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, этой услугой воспользовались более 1,2 миллиона человек.

Условия программы остались прежними – продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".

