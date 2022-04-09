Более 100 млрд руб получат регионы России благодаря программе кешбэка

В этом году регионы получат более 100 миллиардов рублей благодаря программе кешбэка. Об этом заявили в Ростуризме. Ранее в правительстве продлили действие кэшбека за путевки до 15 апреля. Принять участие в акции смогут еще как минимум 1,5 миллиона путешественников.

Тем временем, москвичи активно планируют отдых на майские праздники. Куда можно полететь? И сколько это будет стоить? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.