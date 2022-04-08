США исключили из-под санкций против России телекоммуникационное и интернет-оборудование

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Министерство финансов США исключило из-под России санкций против России телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генеральные лицензии финансового ведомства.
В частности, разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для получения или передачи телекоммуникаций с участием России.
Кроме того, согласно документу, разрешается экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом, из США или американскими лицами, где бы они ни находились, в РФ услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с общением через интернет.
Ранее Минфин США принял решение ввести санкции в отношении Сергея Собянина. В санкционный список также войдут руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель администрации президента Антон Вайно.
Кроме того, новые ограничения США коснутся полномочных представителей президента РФ в Приволжском, Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах Игоря Комарова, Владимира Якушева, Владимира Устинова и Юрия Трунева.
В списке оказались и Юрий Чайка, Дмитрий Медведев, дочери Сергея Лаврова, Михаил Мишустин и Рашид Нургалиев.
До этого США ввели санкции против Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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