Минфин США установил срок завершения сделок с производителем алмазов "Алроса"

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Министерство финансов США установило срок завершения сделок с российской группой алмазодобывающих компаний "Алроса" до 7 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генеральные лицензии финансового ведомства.

Кроме того, сделки с ее подразделением в США Alrosa USA, Inc. должны быть завершены до 7 июня. Уточняется, что американскому подразделению "Алросы" разрешаются до окончания указанного срока "оформление и выплаты заработной платы, выходных пособий и расходов, осуществление расчетов с поставщиками и арендодателями и закрытие счетов".

Также Соединенные Штаты добавили в санкционные списки 8 россиян и 29 организаций "за связь с Объединенной судостроительной корпорацией". В числе включенных в список находятся гендиректор ОСК Алексей Рахманов и председатель совета директоров АО "ОСК" Георгий Полтавченко.

Ранее Минфин США принял решение ввести санкции в отношении Сергея Собянина. В санкционный список также войдут руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководитель администрации президента Антон Вайно.

Кроме того, новые ограничения США коснутся полномочных представителей президента РФ в Приволжском, Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах Игоря Комарова, Владимира Якушева, Владимира Устинова и Юрия Трунева.

В списке оказались и Юрий Чайка, Дмитрий Медведев, дочери Сергея Лаврова, Михаил Мишустин и Рашид Нургалиев.

До этого США ввели санкции против Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

