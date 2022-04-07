В РСТ поддержали продление программы туристического кешбэка

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Решение российского кабмина о продлении программы туристического кешбэка является хорошей новостью для россиян, заявил глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский. Об этом сообщает RT.
Он отметил, что продление до 15 апреля продаж с частичным возвратом уплаченных средств позволит сэкономить до 20% стоимости тура огромному количеству граждан.
"Последнюю неделю активизировались покупки, они значительно превышают показатели и прошлого года, и продаж на прошлой неделе, поэтому очевидно, что у людей есть желание поучаствовать в этой программе", – пояснил Уманский.
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ приняло решение о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля. По его словам, желающих воспользоваться данным предложением по-прежнему очень много. По оценке Мишустина, благодаря продлению программы кешбэк смогут получить еще не менее 1,5 миллиона россиян.
До этого Ростуризм сообщил о досрочном закрытии продаж в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля в связи с высоким спросом на туры. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, в сравнении с предыдущим окном продаж туров с кешбэком в нынешнее время спрос вырос в два раза. Если проводить сравнение с минувшим, 2021 годом, то бронирование производят в пять раз чаще.
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