Спецоперация РФ стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских – Антонов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Специальная военная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима прекратить геноцид русских путем выполнения обязательств по международным договоренностям. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.
Дипломат добавил, что Россия принимает все возможные меры, чтобы не допустить гибели гражданских, а также повреждения инфраструктуры на Украине.
По словам Антонова, поставки западными странами оружия Киевы провоцируют дальнейшее кровопролитие. Кроме того, такие действия могут привести США и Россию на путь конфронтации, отметил посол.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и продолжится до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны. Он отметил, что спецоперация состоялась в первую очередь потому, что цели, которые ставила РФ, не были достигнуты дипломатическим путем.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО. Так он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о расширении поддержки Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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