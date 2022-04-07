Российские военные уничтожили 1 987 танков и бронемашин ВСУ – Минобороны РФ

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Российские военные с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожили 1 987 танков и 413 беспилотников украинских вооруженных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1 987 танков и других боевых бронированных машин", – заявил он на брифинге.
По словам Конашенкова, также ВС РФ уничтожили 218 установок РСЗО, 866 артиллерийских орудий и минометов, а также 1 894 единицы автомобильной техники противника.
Ранее Конашенков сообщил об уничтожении высокоточными ракетами топливной базы у населенного пункта Чугуев. По его словам, с этой базы осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск. Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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