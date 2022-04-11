Венгрия выразила готовность расплачиваться за газ РФ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Венгрия готова расплачиваться за российский газ в рублях, заявил глава МИД Петер Сийярто. Свое выступление он опубликовал на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

По его словам, властям удалось найти решение, которое позволит не нарушать санкции. Он отметил, что соглашение, подписанное венгерской компанией CEEnergy и российской "Газпромэкспорт", допускает изменение валюты платежа.

Сийярто пояснил, что оплата за газ будет поступать на счет венгерской компании в евро, а после конвертироваться в рубли. Он добавил, что правительство Венгрии по-прежнему выступает против запрета поставок российских нефти и газа, так как они играют важную роль для экономики страны.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что ряд европейских государств и компаний уже согласился на оплату за поставки газа из России в рублях. Вице-премьер выразил уверенность, что платежи за поставки газа РФ будут производиться в соответствии с указом Владимира Путина и по тому порядку, который установил кабмин.

До этого Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

