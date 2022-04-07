Новак заявил о согласии ряда стран на оплату газа в рублях

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Ряд европейских государств и компаний уже согласился на оплату за поставки газа из России в рублях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, кто уже согласился с таким подходом, есть страны, которые изучают", – отметил Новак.
Вице-премьер выразил уверенность, что платежи за поставки газа РФ будут производиться в соответствии с указом Владимира Путина и по тому порядку, который установил кабмин.
23 марта глава РФ заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможный отказ стран Запада от оплаты газа в рублях. Он заявил, что Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, отметив, что глупо наступать на горло своей экономике, исходя из эфемерных политических интересов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: