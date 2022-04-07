Новак заявил о согласии ряда стран на оплату газа в рублях

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Ряд европейских государств и компаний уже согласился на оплату за поставки газа из России в рублях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, кто уже согласился с таким подходом, есть страны, которые изучают", – отметил Новак.

Вице-премьер выразил уверенность, что платежи за поставки газа РФ будут производиться в соответствии с указом Владимира Путина и по тому порядку, который установил кабмин.

23 марта глава РФ заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможный отказ стран Запада от оплаты газа в рублях. Он заявил, что Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, отметив, что глупо наступать на горло своей экономике, исходя из эфемерных политических интересов.

