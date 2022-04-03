В Кремле прокомментировали возможный отказ Запада от оплаты газа в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают у нее газ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
По его словам, глупо наступать на горло своей экономике, исходя из "эфемерных политических интересов".
"Этот санкционный бал, он же происходит за счет самих европейцев. И как правило, счет за все это выставляют из Вашингтона. Но все-таки мы рассчитываем на лучшее", – добавил Песков.
Ранее глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа в страну невозможно остановить, поэтому придется соблюдать условия России об оплате в рублях. Он рассказал, что страна закупает в России 85% необходимого ей газа. При этом Сулик поддержал диверсификацию поставок газа, но отметил, что для этого необходимо несколько лет.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.
Решение об оплате газа в рублях принято, чтобы у РФ не отобрали доллары и евро – Песков
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