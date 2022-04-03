Глава Минэкономики Словакии допустил возможность оплаты газа РФ в рублях

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Поставки газа в Словакию невозможно остановить, поэтому придется соблюдать условия России об оплате в рублях. Об этом рассказал глава Минэкономики страны Рихард Сулик в эфире Словацкого телевидения.

Он рассказал, что страна закупает в России 85% необходимого ей газа. При этом Сулик поддержал диверсификацию поставок газа, но отметил, что для этого необходимо несколько лет.

"Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа", – подчеркнул Сулик.

Ранее министр экологического перехода Франции Барбара Помпили заявила, что компании смогут продолжать оплачивать российский газ в евро банкам, которые впоследствии будут самостоятельно конвертировать валюту в рубли. Она подчеркнула, что навязывание оплаты в рублях является большим нарушением контрактов, которые были заключены с "Газпромом".

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

