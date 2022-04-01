Во Франции считают, что компании смогут оплачивать газ РФ в евро

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Компании смогут продолжать оплачивать российский газ в евро банкам, которые впоследствии будут самостоятельно конвертировать валюту в рубли. Об этом заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили.

"Пока компании платят евро, контракты выполняются, поэтому это мало что меняет для наших французских компаний. На данный момент нет риска разрыва контракта, если это решение будет реализовано", – цитирует Помпили РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что навязывание оплаты в рублях является большим нарушением контрактов, которые были заключены с "Газпромом".

Ранее немецкий эксперт Янис Клюге из Немецкого института по международным отношениям и безопасности рассказал, что Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках. По его прогнозам, за счет заработков с продажи энергоресурсов Москва сможет компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

31 марта президент подписал соответствующий указ, согласно которому новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля. Согласно документу, для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

