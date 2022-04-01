Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оплату в рублях за газ наиболее предпочтительной и надежной в сложившихся условиях, передает РИА Новости.
"Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом", – заявил представитель Кремля.
Отдельно Песков прокомментировал вопрос, будет ли указ президента РФ иметь обратную силу и, как следствие, касаться уже поставленного газа. Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что уже произведенные поставки не потребуется оплачивать в рублях.
Ранее Дмитрий Песков разъяснил, что переход на расчеты по газовым контрактам в рублях с 1 апреля не означает, что поставки сразу же будут прекращены. Он отметил, что процесс оплаты топлива растянут во времени.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. В расчетах планируется отказаться от валют скомпрометировавших себя стран.
Соответствующий указ о введении нового порядка расчетом с 1 апреля президент России подписал 31 марта. Данный режим работы подразумевает, что для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.
Газпромбанк заявил, что готов создать все условия для расчетов за газ в рублях
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