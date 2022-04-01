Песков оценил ситуацию с оплатой поставок газа в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации с переводом оплаты за поставки газа за границу в рубли. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля объяснил, что сам по себе переход на такую систему с 1 апреля не означает, что поставки сразу же будут прекращены.

"Вчера мне много задавали вопросов, означает ли, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает, и из указа [президента РФ] это не следует, который был вчера подписан и опубликован", – заявил Песков.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. В расчетах планируется отказаться от валют скомпрометировавших себя стран.

Соответствующий указ о введении нового порядка расчетом с 1 апреля президент России подписал 31 марта. Данный режим работы подразумевает, что для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

Президент РФ отметил, что если недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях, РФ будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам, и они будут остановлены.